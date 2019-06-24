«В ЗАГС на тягачах»: свадебный кортеж из большегрузов в Челябинской области попал на видео
Жители Карталов стали свидетелями необычной свадьбы. В минувшие выходные несколько грузовиков без прицепов, украшенные воздушными шарами и цветными лентами, промчались по улицам небольшого города. Да так, что всем было слышно! Тяжелые машины гудели, заглушая все вокруг.
Видео свадебного кортежа большегрузов уже попало в интернет и набирает просмотры.
— Дальнобойщики решили поздравить своего коллегу, нарядили машины, выстроились в колонну и поехали в городской ЗАГС, — пишет автор поста.
Местные жители отмечают, что такой свадьбы в Карталах еще не было. Пользователи социальных сетей тоже оценили оригинальность идеи. Бракосочетание назвали позитивным, а жениха и невесту, буквально, засыпали поздравлениями.
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Свадьба дальнобойщика.
ИСТОЧНИК KP.RU