МЧС предупреждает о грозах и граде на Южном Урале

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-24T17:48:49+03:00

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Синоптики прогнозируют на вторник, 25 июня, жару до +32 градусов. Но насладиться по-настоящему летней погодой, похоже, не удастся. В большинстве районов области ожидаются дожди, а в горных — грозы, град и сильный ветер до 20 м/c.

В ГУ МЧС по Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Поэтому, уходя из дома, не забудьте закрыть окна, уберите вещи с балкона. Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, на остановках, не стойте под рекламными щитами и под линией электропередач.

Чтобы ваш автомобиль не пострадал от сильного града и ветра, припаркуйте его на крытой парковке, или, если есть возможность, оставьте в гараже. Не ставьте машину под деревьями.

В случае ЧС, вызывайте экстренные службы по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU