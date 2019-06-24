В Челябинске на площади Революции столкнулись пять иномарок

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-24T19:08:28+03:00

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Сегодня вечером, 24 июня, в центре Челябинска произошло массовое ДТП. На площади Революции столкнулись сразу пять автомобилей: «Мерседес», «Хендай», «Киа», «Фольксваген» и «БМВ». Об этом «КП-Челябинск» сообщили очевидцы.

— Машины стоят «паровозиком» друг за другом. Сильнее всех пострадало синее «БМВ», у него дымится капот. Жертв нет, «скорая» на место не приезжала. В последних двух авто, похоже, ехали мужчины южных кровей, — рассказал свидетель происшествия.

Авария произошла вечером 24 июня.Фото: Андрей АБРАМОВ

В какой-то момент, со стороны показалось, что водители выясняют отношения, но, спустя несколько минут, беседа перешла на дружеский тон.

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ИСТОЧНИК KP.RU