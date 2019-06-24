В Челябинске на полтора месяца ограничат движение по улице Гагарина

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-24T19:52:11+03:00

Здесь будут ремонтировать теплотрассу

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Завтра, 25 июня, частично закроют движение по улице Гагарина в Ленинском районе. Тут до начала августа будут ремонтировать участок теплотрассы.

— Движение ограничат на одной полосе напротив дома №28 по улице Гагарина в сторону улицы Дзержинского, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» в администрации города.

Реконструкцию теплотрассы будет проводить ООО СК «Геострой». Работы планируют закончить 10 августа.

В мэрии просят водителей учитывать ограничения, соблюдать схему объезда и скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU