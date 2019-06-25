В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай

СЕГОДНЯ 05:37 2019-06-25T05:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 24 июня на улице Кирова. Недалеко от Теплотехнического института автомобиль «Яндекс.Такси» залетел под трамвай. От удара у легковушки смяло левый бок.

— Таксист поворачивал на перекрестке улицы Кирова и Калинина, но не поделил дорогу с общественным транспортом, — рассказывают в социальных сетях очевидцы.

Кто кому не уступил, пока неизвестно. Из-за аварии движение электротранспорта по улице Кирова оказалось перекрыто в обе стороны.

В момент ДТП в салоне трамвая находились пассажиры. По предварительной информации никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU