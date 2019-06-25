2019-06-25T05:40:42+03:00
Происшествия

В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай

Из-за аварии в центре города возникла пробка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Инцидент Челябинск"Фото: vk.com "Инцидент Челябинск"
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Авария произошла вечером 24 июня на улице Кирова. Недалеко от Теплотехнического института автомобиль «Яндекс.Такси» залетел под трамвай. От удара у легковушки смяло левый бок.

— Таксист поворачивал на перекрестке улицы Кирова и Калинина, но не поделил дорогу с общественным транспортом, — рассказывают в социальных сетях очевидцы.

Кто кому не уступил, пока неизвестно. Из-за аварии движение электротранспорта по улице Кирова оказалось перекрыто в обе стороны.

В момент ДТП в салоне трамвая находились пассажиры. По предварительной информации никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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