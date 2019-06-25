В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай
Авария произошла вечером 24 июня на улице Кирова. Недалеко от Теплотехнического института автомобиль «Яндекс.Такси» залетел под трамвай. От удара у легковушки смяло левый бок.
— Таксист поворачивал на перекрестке улицы Кирова и Калинина, но не поделил дорогу с общественным транспортом, — рассказывают в социальных сетях очевидцы.
Кто кому не уступил, пока неизвестно. Из-за аварии движение электротранспорта по улице Кирова оказалось перекрыто в обе стороны.
В момент ДТП в салоне трамвая находились пассажиры. По предварительной информации никто не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU