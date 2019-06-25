Житель Челябинска ударил полицейского телевизором по голове

СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-25T06:41:45+03:00

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Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю. Его обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Преступление он совершил в марте этого года. По версии следствия группа нетрезвых парней около ломбарда, привлекла внимание патрульного экипажа полиции. Один из молодчиков держал в руках телевизор. Стражи порядка решили проверить у них документы, в том числе и на технику. Но в ответ услышали отказ, сопровождаемый отборным матом.

Правоохранители посадили пьяную компанию в служебную машину и доставили в отделение полиции. В отличие от остальных обвиняемый отказался выходить на улицу. Вместо этого он ударил полицейского по голове телевизором, который держал в руках.

— Суд признал его виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU