2019-06-25T07:43:04+03:00
Происшествия

Девять пострадавших: в Челябинской области столкнулись две легковушки

Видео с места жуткого ДТП выложили в социальных сетях очевидцы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черный список Месягутово"Фото: vk.com "Черный список Месягутово"
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Страшное ДТП случилось вечером 24 июня в Симе Челябинской области. Как сообщает пресс-служба областного Главка МВД на трассе произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали девять человек, среди них — двое несовершеннолетних.

Видео с места ДТП выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что у одного автомобиля при столкновении оторвало крышу.

— Как сейчас себя чувствуют пострадавшие? Переживаю за девочку, которую мы доставали из "ВАЗ-21099" , да и водитель очень тяжелый был, — пишут в паблике «Подслушано в Симе» свидетели событий.

Подробности ДТП неизвестны. Из-за столкновения на трассе образовалась огромная пробка. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

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Авария в Симе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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