Девять пострадавших: в Челябинской области столкнулись две легковушки
Страшное ДТП случилось вечером 24 июня в Симе Челябинской области. Как сообщает пресс-служба областного Главка МВД на трассе произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей.
В результате аварии пострадали девять человек, среди них — двое несовершеннолетних.
Видео с места ДТП выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что у одного автомобиля при столкновении оторвало крышу.
— Как сейчас себя чувствуют пострадавшие? Переживаю за девочку, которую мы доставали из "ВАЗ-21099" , да и водитель очень тяжелый был, — пишут в паблике «Подслушано в Симе» свидетели событий.
Подробности ДТП неизвестны. Из-за столкновения на трассе образовалась огромная пробка. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Авария в Симе.
ИСТОЧНИК KP.RU