2019-06-25T07:56:19+03:00
Происшествия

На Южном Урале пропала мама с двухлетним сыном

Родственники обзвонили всех знакомых, но женщины нигде нет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото предоставлено ОМВД по Нязепетровскому районуФото предоставлено ОМВД по Нязепетровскому району
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В Челябинской области разыскивают 28-летнюю Марину Косоротову. Жительница Нязепетровского района ушла из дома с двухлетним сыном 24 июня и до настоящего времени не вернулась. Родственники обзвонили всех знакомых, но женщины нигде нет.

На вид пропавшей 27 лет, рост 150-160 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч, была одета в розовую кофту, серые бриджи и черные балетки. Приметы ребенка: на вид три года, рост 90 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в футболку синего цвета, черные шорты, бандану зеленого цвета, черные тапочки.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией об их местонахождении сообщить по телефонам ОМВД по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области: 8 (351) 563-13-36, 8 (351) 563-16-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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