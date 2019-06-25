На Южном Урале пропала мама с двухлетним сыном
В Челябинской области разыскивают 28-летнюю Марину Косоротову. Жительница Нязепетровского района ушла из дома с двухлетним сыном 24 июня и до настоящего времени не вернулась. Родственники обзвонили всех знакомых, но женщины нигде нет.
На вид пропавшей 27 лет, рост 150-160 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч, была одета в розовую кофту, серые бриджи и черные балетки. Приметы ребенка: на вид три года, рост 90 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в футболку синего цвета, черные шорты, бандану зеленого цвета, черные тапочки.
Полицейские просят всех, кто располагает информацией об их местонахождении сообщить по телефонам ОМВД по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области: 8 (351) 563-13-36, 8 (351) 563-16-48.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU