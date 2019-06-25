На экс-сотрудника МВД, который специально сбил двоих в Челябинске, завели уголовное дело
Громкий инцидент случился воскресным вечером 23 июня. Человек, именующий себя майором полиции, сбил двоих пешеходов во дворе. Перед этим водитель и пострадавшие поругались. На лже-сотрудника завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщил КП-Челябинск источник в органах, 65-летний южноуралец действительно когда-то носил форму. Но было это еще во времена милиции. Соседи о нем отзываются как об агрессивном человеке.
— В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в УМВД Челябинска.
Не исключено, что водителя не станут отправлять в изолятор. Вместо этого его могут заключить в лечебное учреждение. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 10 лет колонии. Однако если у обвиняемого нарушено психическое здоровье, то суд по совету медиков отправляет на принудительное лечение.
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Сбил людей.
ИСТОЧНИК KP.RU