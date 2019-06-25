Жителей Челябинска напугали пожарные машины на Алом поле
Утром 25 июня горожане, добираясь на работу, увидели, как по главным улицам Челябинска мчатся пожарные автомобили с мигалками. Машины остановились у Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской.
— Стоит три пожарных автомобиля. Пожарные не разворачивают рукава. Запаха дыма нет. Во дворе дети спокойно делают зарядку, видимо, летний лагерь. Может, учения, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» очевидцы.
Автомобили ехали с включенными сиренами.Фото: Валентина ВАГАНОВА
В ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили, что пожарные выезжали на место. Но к счастью, ничего не произошло — ложное срабатывание пожарной сигнализации.
К Дворцу пионеров в Челябинске съехались пожарные машины.
ИСТОЧНИК KP.RU