Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-25T09:35:38+03:00

Хищница не испугалась и даже «попозировала» на камеру

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Необычным роликом поделились южноуральцы в группе нацпарка «Таганай». Туристам удалось поймать в объектив дикую лисицу. Рыжую застали прямо во время трапезы. Поначалу она испугалась людей — даже подпрыгнула от неожиданности. Но поняв, что опасности нет, продолжила обедать.

— Верхняя тропа, время в районе пяти часов вечера. Шли со стороны Гремучего ключа, оставался последний курумник до Белого. Сами удивились, при такой плотности туристов столь удивительная встреча. Лет семь назад тоже на верхней тропе встречали молодого олененка, но там секундная встреча была, а тут прямо позирование с легким налетом пофигизма, — написал автор видео с ником Алекс Фридайвер.

Хищница позировала минуту, а потом убежала в глубь леса.

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Лиса попала на видео в нацпарке Таганай .

ИСТОЧНИК KP.RU