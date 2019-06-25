2019-06-25T09:19:04+03:00
Общество

Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке

Работали художники из Индии
Андрей АБРАМОВ
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Фото: amur-tiger.ruФото: amur-tiger.ru
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Во Владивостоке есть сквер городов-побратимов. В нем изобразили тигрицу Лаффи, которая живет в челябинском зоопарке. Граффити нарисовали в рамках фестиваля ROX EXPO. Автором урбан-полотна стали художники из Индии Винизотио Тасе и Кисавику Крис Саче. Об этом сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».

Художники срисовывали Лаффи со снимка челябинского фотографа Олега Богданова. Работу индийцы исполнили за семь дней.

— Мы собирались рисовать бенгальского тигра, который живет в нашей стране. Но когда нас попросили нарисовать амурского тигра, мы с радостью согласились, ведь это очень красивый зверь. В Индии живут бенгальские тигры, и они так же под угрозой исчезновения. Мы очень за них переживаем и пытаемся не допустить, чтобы великолепные животные вымерли. Надеемся, что наш рисунок поможет людям задуматься о том, как важно сохранить такое прекрасное животное, — рассказали художники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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