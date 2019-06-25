Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Во Владивостоке есть сквер городов-побратимов. В нем изобразили тигрицу Лаффи, которая живет в челябинском зоопарке. Граффити нарисовали в рамках фестиваля ROX EXPO. Автором урбан-полотна стали художники из Индии Винизотио Тасе и Кисавику Крис Саче. Об этом сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».
Художники срисовывали Лаффи со снимка челябинского фотографа Олега Богданова. Работу индийцы исполнили за семь дней.
— Мы собирались рисовать бенгальского тигра, который живет в нашей стране. Но когда нас попросили нарисовать амурского тигра, мы с радостью согласились, ведь это очень красивый зверь. В Индии живут бенгальские тигры, и они так же под угрозой исчезновения. Мы очень за них переживаем и пытаемся не допустить, чтобы великолепные животные вымерли. Надеемся, что наш рисунок поможет людям задуматься о том, как важно сохранить такое прекрасное животное, — рассказали художники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU