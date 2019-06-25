2019-06-25T09:33:25+03:00
Происшествия

Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Авария случилась под Симом. Фото: Иван ФедеряевАвария случилась под Симом. Фото: Иван Федеряев
Изменить размер текста:

Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в аварии на трассе М-5 в Челябинской области. В городскую больницу Аши госпитализировали восемь человек. Одному из них врачи оказали помощь амбулаторно. Однако спустя несколько часов пострадавший вернулся в больницу и был также госпитализирован.

— Четверо из пострадавших находятся в реанимации: мужчина, женщина и двое детей. Состояние пациентов оценивается, как средней тяжести. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу, — сообщает пресс-служба областного минздрава.

Ночью к пострадавшим детям приезжали специалисты ЧОДКБ для проведения осмотра и консультации. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины.

Напомним, страшное ДТП случилось вечером 24 июня. В Ашинском районе произошло боковое столкновение двух легковушек. У одного автомобиля от удара оторвало крышу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Авария в Симе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»
Житель Зауралья получил 60 чужих штрафов ГИБДД
Жителей Челябинска напугали пожарные машины на Алом поле
На экс-сотрудника МВД, который специально сбил двоих в Челябинске, завели уголовное дело
На Южном Урале пропала мама с двухлетним сыном
Девять пострадавших: в Челябинской области столкнулись две легковушки
Житель Челябинска ударил полицейского телевизором по голове
В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай
Фанатов «Гарри Поттера» из Челябинской области развели на деньги
«Осторожно! Я тупая!»: жителей Челябинской области рассмешило признание девушки на BMW
Власти Челябинска планируют увеличить штрафы за незаконную торговлю
В Челябинске на полтора месяца ограничат движение по улице Гагарина
В Челябинске на площади Революции столкнулись пять иномарок
В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль такси
МЧС предупреждает о грозах и граде на Южном Урале
КамАЗ сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске
«В ЗАГС на тягачах»: свадебный кортеж из большегрузов в Челябинской области попал на видео
В Челябинске 25 июня стартует третий этап опрессовок: список домов, которые останутся без горячей воды
Школьники из Челябинска отличились на олимпиаде по робототехнике в Иннополисе
Свадебный фотограф и отставной военный заявились на выборы губернатора Челябинской области
Деньги, собранные «всем миром», раздали жителям рухнувшего подъезда в Магнитогорске