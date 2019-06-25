Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-25T09:33:25+03:00

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Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в аварии на трассе М-5 в Челябинской области. В городскую больницу Аши госпитализировали восемь человек. Одному из них врачи оказали помощь амбулаторно. Однако спустя несколько часов пострадавший вернулся в больницу и был также госпитализирован.

— Четверо из пострадавших находятся в реанимации: мужчина, женщина и двое детей. Состояние пациентов оценивается, как средней тяжести. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу, — сообщает пресс-служба областного минздрава.

Ночью к пострадавшим детям приезжали специалисты ЧОДКБ для проведения осмотра и консультации. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины.

Напомним, страшное ДТП случилось вечером 24 июня. В Ашинском районе произошло боковое столкновение двух легковушек. У одного автомобиля от удара оторвало крышу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716467" frameborder="0"></iframe> Авария в Симе.

ИСТОЧНИК KP.RU