После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
На этой неделе стартовало народное голосование конкурса «Песня города-2019». Итоги голосования решат судьбу приза зрительских симпатий, сообщают организаторы конкурса.
На суд челябинцев выставлены 32 композиции, прошедшие во второй тур. Всего на конкурс в этом году выставили 80 песен. Их авторы должны были создать уникальное музыкальное произведение. Оценивал музыкантов экспертный совет под председательством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.
— В случае явных нарушений правил голосования, при очевидных технических аномалиях, результаты всех участников будут обнулены, — предупреждают организаторы.
Гала-концерт конкурса пройдут в День города Челябинска на Кировке. Обладатель гран-при получит профессиональный синтезатор. Здесь же вручат и приз зрительских симпатий.
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ИСТОЧНИК KP.RU