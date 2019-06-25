После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-25T10:27:05+03:00

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На этой неделе стартовало народное голосование конкурса «Песня города-2019». Итоги голосования решат судьбу приза зрительских симпатий, сообщают организаторы конкурса.

На суд челябинцев выставлены 32 композиции, прошедшие во второй тур. Всего на конкурс в этом году выставили 80 песен. Их авторы должны были создать уникальное музыкальное произведение. Оценивал музыкантов экспертный совет под председательством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.

— В случае явных нарушений правил голосования, при очевидных технических аномалиях, результаты всех участников будут обнулены, — предупреждают организаторы.

Гала-концерт конкурса пройдут в День города Челябинска на Кировке. Обладатель гран-при получит профессиональный синтезатор. Здесь же вручат и приз зрительских симпатий.

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ИСТОЧНИК KP.RU