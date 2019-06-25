2019-06-25T10:28:27+03:00
Общество

Памятник казакам появился в Челябинской области

Воин в папахе и с винтовкой за спиной ведет коня
Андрей АБРАМОВ
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Памятник казаку откроют в Магнитогорске. Фото: magcity74.ruПамятник казаку откроют в Магнитогорске. Фото: magcity74.ru
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В Магнитогорске появился монумент казакам станицы Магнитная. Некогда это был опорный пункт пограничной и оборонительной линии Оренбуржья. В память о предках установили памятник казаку с верным конем. На скульптуру потратили 3,5 млн рублей.

Посмотреть его можно возле дома Завенягина, 1. Здесь же развивается сквер, который заложили казаки. Идейным вдохновителем стал председатель фонда «Сохранение исторического наследия станицы Магнитная» Вячеслав Зайцев:

— Много было вариантов того, как памятник должен выглядеть. Финальный проект я обсуждал с представителями казачьего общества — у кого какие есть предложения, чтобы все было исторически точно изображено.

Торжественное открытие памятника пройдет в среду, 26 июня в 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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