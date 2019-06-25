2019-06-25T10:06:34+03:00
Происшествия

На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу

В результате падения глыбы погибла пожилая женщина
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Подслушано Сим"Фото: vk.com "Подслушано Сим"
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За смерть жительницы Сима ответит заместитель директора местной управляющей компании. Его обвиняют по уголовной статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия в марте этого года в городе Сим по вине коммунальщика погибла 61-летняя пенсионерка. Женщина шла по тротуару возле дома на Кирова, 8, когда с крыши на нее повалились куски снега и льда. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

— Умышленное бездействие обвиняемого, которое выражалось в нежелании организовать работу по очистке кровли от снега, привело к сходу наледи с крыши и гибели женщины, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело в отношении замдиректора УК передано в суд. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В ходе следствия управляющая компания перечислила семье погибшей 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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