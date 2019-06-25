2019-06-25T11:24:58+03:00
Общество

Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке

Официально это информация не подтверждается
Андрей АБРАМОВ
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Доктор сельскохозяйственных наук Виктор Литовченко может оставить пост ректора. Фото: пресс-служба ЮУрГАУДоктор сельскохозяйственных наук Виктор Литовченко может оставить пост ректора. Фото: пресс-служба ЮУрГАУ
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Южно-Уральский агроуниверситет может лишиться ректора. Об этом сообщают СМИ. Якобы руководитель вуза Виктор Литовченко собирается уходить в отставку. Перед этим он взял отпуск.

— Разговоры об уходе Литовченко уже не первую неделю. Якобы к нему есть претензии у силовых структур. Но какого характера непонятно. Ни в каких скандалах наш руководитель не замечен. Хотя накануне Нового года к нему приходили люди в погонах, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников ЮУрГАУ.

Официально об уходе руководителя не объявляли. На время отпуска Литовченко его обязанности исполняет проректор Светлана Чичиланова, — сообщил советник руководителя вуза Дмитрий Филиппов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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