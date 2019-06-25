Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Южно-Уральский агроуниверситет может лишиться ректора. Об этом сообщают СМИ. Якобы руководитель вуза Виктор Литовченко собирается уходить в отставку. Перед этим он взял отпуск.
— Разговоры об уходе Литовченко уже не первую неделю. Якобы к нему есть претензии у силовых структур. Но какого характера непонятно. Ни в каких скандалах наш руководитель не замечен. Хотя накануне Нового года к нему приходили люди в погонах, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников ЮУрГАУ.
Официально об уходе руководителя не объявляли. На время отпуска Литовченко его обязанности исполняет проректор Светлана Чичиланова, — сообщил советник руководителя вуза Дмитрий Филиппов.
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ИСТОЧНИК KP.RU