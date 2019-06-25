2019-06-25T11:56:08+03:00
Общество

Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку

Она пройдет с 4 по 5 июля в Троицке
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Программа форума будет насыщенной. Фото: пресс-служба ЧОУНБПрограмма форума будет насыщенной. Фото: пресс-служба ЧОУНБ
Изменить размер текста:

Всех книгочеев ждут в начале июля на Троицкой книжной выставке-ярмарке. Здесь можно будет познакомиться с новинками издательств России и Казахстана, посетить творческие встречи с авторами и издателями, мастер-классы, а также посоревноваться в чтение стихов.

— На городской площади рядом с аграрным университетом развернется книжный городок. Новинки и проверенные временем бестселлеры представят известные издательства: столичное «ЭКСМО», челябинские «Край Ра» и «Абрис», башкирское «Китап», отмечающее в этом году свое столетие, а также гости ярмарки — одно из крупнейших издательств Республики Казахстан «Фолиант» и книжный магазин «Библио-Глобус», — сообщают организаторы.

Гостями ярмарки станут известные писатели и поэты. Гостей также ждут выступления творческих коллективов Челябинской области, дефиле народных головных уборов и открытый конкурс на лучшее чтение современных российских сказок.

Фестиваль пройдет 4 и 5 июля. Полную программу книжной выставки-ярмарки и подробную информацию об участниках можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске
На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов
На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники
В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку
Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»