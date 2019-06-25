Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-25T11:56:08+03:00

Она пройдет с 4 по 5 июля в Троицке

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Всех книгочеев ждут в начале июля на Троицкой книжной выставке-ярмарке. Здесь можно будет познакомиться с новинками издательств России и Казахстана, посетить творческие встречи с авторами и издателями, мастер-классы, а также посоревноваться в чтение стихов.

— На городской площади рядом с аграрным университетом развернется книжный городок. Новинки и проверенные временем бестселлеры представят известные издательства: столичное «ЭКСМО», челябинские «Край Ра» и «Абрис», башкирское «Китап», отмечающее в этом году свое столетие, а также гости ярмарки — одно из крупнейших издательств Республики Казахстан «Фолиант» и книжный магазин «Библио-Глобус», — сообщают организаторы.

Гостями ярмарки станут известные писатели и поэты. Гостей также ждут выступления творческих коллективов Челябинской области, дефиле народных головных уборов и открытый конкурс на лучшее чтение современных российских сказок.

Фестиваль пройдет 4 и 5 июля. Полную программу книжной выставки-ярмарки и подробную информацию об участниках можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU