2019-06-25T12:06:58+03:00
Общество

В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку

Чиновники пока не решили, сносить его или восстанавливать
Андрей АБРАМОВ
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Фонтан — красивая конструкция, но дорогая в обслуживании. Фото: Сергей ЖелтышевФонтан — красивая конструкция, но дорогая в обслуживании. Фото: Сергей Желтышев
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Бывший мэр Челябинска Вячеслав Тарасов в бытность своего правления провозгласил: фонтаны это хорошо. И городу нужна сотня водометов едва ли не в каждом дворе. Однако градоначальник почему-то не просчитал, что содержать фонтаны дорого и хлопотно. Даже если это всего лишь небольшой объект во дворе.

Сегодня фонтаны стоят разбитые и заброшенные даже на центральных улицах. Например, величественную конструкцию в сквере на Молодогвардейцев завалили хламом. Декоративная плитка пооблетела, а та что осталась, покрылась плотным слоем пыли.

Что делать с фонтаном, сейчас решают в администрации Курчатовского района. Выхода видят два.Реконструировать водомет. Но где гарантия, что через год он снова не придет в запустение. Второй вариант, разобрать его и подумать над другим объектом на этом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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