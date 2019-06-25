Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-25T12:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Златоуста Анна Крикотина выложила в соцсети ролик. Она сняла солидный кусок штукатурки вместе с цементом, который лежит возле детского сада №16. Также камера фиксирует ракурс крыши учреждения. Чудя виду, булыжник отлетел оттуда. Такой кусок мог запросто зашибить не одного ребенка. На стальном навесе подвала, который находится аккурат рядом с местом падения, видна вмятина, которую мог оставить тот самый камень.

В соцсетях местные жители пишут, что здание находится в удручающем состоянии. При том его постоянно пытаются подкрашивать и починивать. На сайте учреждения написано, что оно создано в далеком 1937 году.

— Однозначно нужно что-то делать: либо качественно чинить, либо уже сносить это здание и предоставлять новое. Здесь же наши дети — самое дорогое, что у нас есть. Разве мы имеем право подвергать их опасности, — пишут в соцсетях.

Руководство садика не ответило на звонок КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716524" frameborder="0"></iframe> Булыжник упал с детского садика в Златоусте.Видео: Анна Крикотина

ИСТОЧНИК KP.RU