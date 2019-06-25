Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники
Жительница Златоуста Анна Крикотина выложила в соцсети ролик. Она сняла солидный кусок штукатурки вместе с цементом, который лежит возле детского сада №16. Также камера фиксирует ракурс крыши учреждения. Чудя виду, булыжник отлетел оттуда. Такой кусок мог запросто зашибить не одного ребенка. На стальном навесе подвала, который находится аккурат рядом с местом падения, видна вмятина, которую мог оставить тот самый камень.
В соцсетях местные жители пишут, что здание находится в удручающем состоянии. При том его постоянно пытаются подкрашивать и починивать. На сайте учреждения написано, что оно создано в далеком 1937 году.
— Однозначно нужно что-то делать: либо качественно чинить, либо уже сносить это здание и предоставлять новое. Здесь же наши дети — самое дорогое, что у нас есть. Разве мы имеем право подвергать их опасности, — пишут в соцсетях.
Руководство садика не ответило на звонок КП-Челябинск.
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Булыжник упал с детского садика в Златоусте.Видео: Анна Крикотина
ИСТОЧНИК KP.RU