2019-06-25T12:40:14+03:00
Происшествия

Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники

Один такой мог покалечить сразу несколько воспитанников
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Булыжник откололся от кровли детского сада.Булыжник откололся от кровли детского сада.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Жительница Златоуста Анна Крикотина выложила в соцсети ролик. Она сняла солидный кусок штукатурки вместе с цементом, который лежит возле детского сада №16. Также камера фиксирует ракурс крыши учреждения. Чудя виду, булыжник отлетел оттуда. Такой кусок мог запросто зашибить не одного ребенка. На стальном навесе подвала, который находится аккурат рядом с местом падения, видна вмятина, которую мог оставить тот самый камень.

В соцсетях местные жители пишут, что здание находится в удручающем состоянии. При том его постоянно пытаются подкрашивать и починивать. На сайте учреждения написано, что оно создано в далеком 1937 году.

— Однозначно нужно что-то делать: либо качественно чинить, либо уже сносить это здание и предоставлять новое. Здесь же наши дети — самое дорогое, что у нас есть. Разве мы имеем право подвергать их опасности, — пишут в соцсетях.

Руководство садика не ответило на звонок КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Булыжник упал с детского садика в Златоусте.Видео: Анна Крикотина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске
На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов
На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку
Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку
Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»