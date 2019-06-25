На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
25 июня дорожники расположились в самом центре Челябинска. За считанные часы сняли слой асфальта с площади Революции. За долгие годы покрытие изрядно потрескалось и его необходимо реконструировать.
Последний раз дорожное покрытие в сквере обновляли в начале 2000-х. Этим летом планируют уложить новый асфальт и нанести разметку.
— Вот бы вместо асфальта уложили плитку, как во всех современных мегаполисах. Это же пешеходная зона, а людям приятнее ходить по оригинальному покрытию, а не безликому серому асфальту для машин, — пишут в соцсетях.
Также реконструкцию ждет часть сквера у фонтана, площадь у театра драмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU