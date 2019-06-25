2019-06-25T13:13:59+03:00
Общество

На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов

«Комсомолка» узнала, куда пойдут деньги
Ольга АНТОНОВА
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Недострой под названием "Конгресс-холл" тянет из бюджета деньги.Недострой под названием "Конгресс-холл" тянет из бюджета деньги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Летом 2020 года в Челябинске должны пройти саммиты стран ШОС и БРИКС. Известны даты проведения — 22 и 23 июля.

На подготовку к крупным мероприятиям дополнительно выделено 250 млн руб. Об этом на заседании правительства Челябинской области сообщила и. о. первого заместителя министерства экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Из этой суммы 147 млн руб предназначены на стройку конгресс-холла на берегу Миасса. Он, напомним, не рассматривается в качестве площадки проведения саммитов, но строительство ведется вялыми темпами. Как чемодан без ручки: тащить неудобно, выбросить - жалко.

Прочее из 250 млн руб уйдет на достройку коттеджного поселка для глав государств.

Кстати, накануне Челябинская городская прокуратура указала мэрии на недостаточные темпы демонтажа вывесок и баннеров, не соответствующих дизайн-коду, с гостевых маршрутов Челябинска.

Например, по итогам пяти месяцев нынешнего года выявлено 1407 вывесок. Ликвидировано 410.

Собственники незаконных вывесок к ответственности не привлекаются; сами ничего не демонтируют, новых вывесок, соответствующих требованиям, не заказывают.

Горожан беспокоит и обилие допотопных незаконных торговых ларьков.

Медленно ремонтируются фасады зданий на гостевых маршрутах.

До саммитов - чуть больше года. Справимся?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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