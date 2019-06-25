2019-06-25T14:28:51+03:00
Происшествия

В Челябинске компания студенток едва не утонула, катаясь на катамаране

Вдали от берега судно начало уходить под воду
Валентина ВАГАНОВА
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Помощь медиков девушкам не понадобилась.Помощь медиков девушкам не понадобилась.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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В Челябинске который день стоит жара, на городских водоемах сотни людей. Спасатели начеку. Только за вчерашний день на озере Смолино помощь понадобилась пятерым челябинцам.

Вечером три девушки 17, 18 и 19 лет отправились кататься на катамаране. Отплыли уже прилично от берега, и вдруг, судно стало тонуть. Студентки принялись звать на помощь.

— Машущих девушек увидели матросы. Посадили в лодку и эвакуировали до пляжа. По словам девушек, плыть они не могли. Их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

В этот же день матросы спасли пятилетнюю девочку. Она прогуливалась по понтону и упала с него. А еще спасатели вытащили из воды 46-летнего челябинца. Он прыгнул с понтона и ударился головой о дно, глубина которого была всего метр. Ему оказали первую помощь, уложили на жесткие носилки и надели на шею специальный воротник. После передали бригаде скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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