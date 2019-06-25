«Источник» получил звание клиники года в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-25T14:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Медиахолдинг «Комсомольская правда» подвел итоги ежегодного конкурса «Клиника года». Лучшей медицинской организацией в сфере репродуктивного здоровья, по итогам народного голосования, стала клиника «Источник».

— Клинике четыре года, и в четвертый раз мы получаем престижное звание. На этот раз в номинации «репродуктивное здоровье». Я поздравляю коллектив с новой вершиной и благодарю каждого пациента за поддержку. Для нас это честь и большая ответственность, — говорит главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков.

ЭКО-клиника «Источника» занимается вспомогательными репродуктивными технологиями на новом уровне. Здесь работают специалисты с высокой репутацией и большим опытом. Антивибрационные столы и микроманипуляторы последнего поколения помогают проводить оплодотворение яйцеклеток бережно и точно. Инкубаторы, в которых развиваются эмбрионы, не зависят от подачи электричества и работают без перебоя.

Пары из разных городов России, а также из других стран уже оценили бережный подход и прогрессивное оснащение ЭКО-клиники. Многие уже ждут появления малыша или воспитывают зачатого здесь ребенка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU