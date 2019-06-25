2019-06-25T14:34:58+03:00
Клиника года

«Источник» получил звание клиники года в Челябинске

Медицинский центр признан лучшим в сфере репродуктивного здоровья
Поделиться:
Призовую статуэтку и диплом конкурса получила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники «Источник» Надежда Эрлихман.Призовую статуэтку и диплом конкурса получила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники «Источник» Надежда Эрлихман.Фото: KP.RU - Челябинск
Изменить размер текста:

Медиахолдинг «Комсомольская правда» подвел итоги ежегодного конкурса «Клиника года». Лучшей медицинской организацией в сфере репродуктивного здоровья, по итогам народного голосования, стала клиника «Источник».

— Клинике четыре года, и в четвертый раз мы получаем престижное звание. На этот раз в номинации «репродуктивное здоровье». Я поздравляю коллектив с новой вершиной и благодарю каждого пациента за поддержку. Для нас это честь и большая ответственность, — говорит главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков.

ЭКО-клиника «Источника» занимается вспомогательными репродуктивными технологиями на новом уровне. Здесь работают специалисты с высокой репутацией и большим опытом. Антивибрационные столы и микроманипуляторы последнего поколения помогают проводить оплодотворение яйцеклеток бережно и точно. Инкубаторы, в которых развиваются эмбрионы, не зависят от подачи электричества и работают без перебоя.

Пары из разных городов России, а также из других стран уже оценили бережный подход и прогрессивное оснащение ЭКО-клиники. Многие уже ждут появления малыша или воспитывают зачатого здесь ребенка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицы Магнитогорска вышли трамваи нового поколения
В Челябинске заработал новый сервис доставки еды из ресторанов
Пьяная пара перевернулась на лодке в Челябинске
Чешский нападающий Томаш Гика заключил контракт с «Трактором» на два года
В Челябинске компания студенток едва не утонула, катаясь на катамаране
Место жертвоприношений древних нашли в Челябинской области
Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске
На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов
На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники
В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку
Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку
Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»