Чешский нападающий Томаш Гика заключил контракт с «Трактором» на два года

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-25T15:04:04+03:00

26-летний форвард выступал за сборную своей страны, а в последнее время играл в фарм-клубе NHL

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Очередной легионер пополнил состав черно-белых за пару месяцев до начала нового сезона. Томаш Гика в 2017 и 2018 годах выступал в составе сборной Чехии, а прошлый сезон провел в клубах АХЛ в Северной Америке — «Вегас Голден Найтс» и фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Вулвс».

26-летний Томаш Гика с 2013 по 2017 год также выступал в Чешской Экстралиге за клуб «Млада-Болеслав». За профессиональную карьеру Томаш Гика провел 764 матча и набрал 556 очков при показателе полезности «+93»

По словам директора ХК «Трактор» Бориса Видгофа, Томаш Гика претендует на роль одного из лидеров клуба, он умеет забивать, неплохо работает и в качестве ассистента.

Руководство «Трактора» рассматривает Томаша, как партнера по атакующему звену еще одного чешского легионера-новичка Лукаша Седлака.

Контракт с Гикой подписан на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU