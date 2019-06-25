Пьяная пара перевернулась на лодке в Челябинске
ЧП произошло на озере Смолино сегодня днем, 25 июня. Немолодая пара отправилась кататься на лодке. На глубине судно перевернулось, люди оказались в воде.
— Матросы спасли пару, доставив их на лодке к берегу. По внешним признакам пострадавшие находились в алкогольном опьянении, от медицинской помощи отказались, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.
Напомним, что вчера, 24 июня, матросы спасли на Смолино пять человек. Один из них — ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU