Пьяная пара перевернулась на лодке в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-25T15:44:51+03:00

У спасателей сейчас – горячая пора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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ЧП произошло на озере Смолино сегодня днем, 25 июня. Немолодая пара отправилась кататься на лодке. На глубине судно перевернулось, люди оказались в воде.

— Матросы спасли пару, доставив их на лодке к берегу. По внешним признакам пострадавшие находились в алкогольном опьянении, от медицинской помощи отказались, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Напомним, что вчера, 24 июня, матросы спасли на Смолино пять человек. Один из них — ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU