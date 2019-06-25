2019-06-25T15:44:51+03:00
Общество

Пьяная пара перевернулась на лодке в Челябинске

Из воды их вытащили спасатели
Валентина ВАГАНОВА
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У спасателей сейчас – горячая пора.У спасателей сейчас – горячая пора.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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ЧП произошло на озере Смолино сегодня днем, 25 июня. Немолодая пара отправилась кататься на лодке. На глубине судно перевернулось, люди оказались в воде.

— Матросы спасли пару, доставив их на лодке к берегу. По внешним признакам пострадавшие находились в алкогольном опьянении, от медицинской помощи отказались, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Напомним, что вчера, 24 июня, матросы спасли на Смолино пять человек. Один из них — ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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