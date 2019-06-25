2019-06-25T16:18:29+03:00
Общество

На улицы Магнитогорска вышли трамваи нового поколения

Вагоны имеют электронное управление, автономный ход и климат-контроль
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрации МагнитогорскаФото: пресс-служба городской администрации Магнитогорска
Изменить размер текста:

Пять новых трамваев подарили городу металлургов к 90-летнему юбилею. Их привезли прямо с конвейера Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Вагоны оснащены электронным управлением и системой климат-контроля.

— Они имеют широкие дверные проемы, частично низкий пол и выдвижные панели, для инвалидов и родителей с колясками. Борта трамваев расписаны юбилейной символикой, по заказу муниципалитета, — рассказали в МП «Маггортранс».

С сегодняшнего дня они перевозят пассажиров по маршрутам №: 6, 7, 20, 21 и 24.

Стоимость одного такого вагона 17 млн 250 тысяч рублей. В августе в Магнитогорск прибудет еще четыре трамвая, в середине сентября — шесть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске заработал новый сервис доставки еды из ресторанов
Пьяная пара перевернулась на лодке в Челябинске
Чешский нападающий Томаш Гика заключил контракт с «Трактором» на два года
«Источник» получил звание клиники года в Челябинске
В Челябинске компания студенток едва не утонула, катаясь на катамаране
Место жертвоприношений древних нашли в Челябинской области
Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске
На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов
На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники
В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку
Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку
Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»