На улицы Магнитогорска вышли трамваи нового поколения

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-25T16:18:29+03:00

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Пять новых трамваев подарили городу металлургов к 90-летнему юбилею. Их привезли прямо с конвейера Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Вагоны оснащены электронным управлением и системой климат-контроля.

— Они имеют широкие дверные проемы, частично низкий пол и выдвижные панели, для инвалидов и родителей с колясками. Борта трамваев расписаны юбилейной символикой, по заказу муниципалитета, — рассказали в МП «Маггортранс».

С сегодняшнего дня они перевозят пассажиров по маршрутам №: 6, 7, 20, 21 и 24.

Стоимость одного такого вагона 17 млн 250 тысяч рублей. В августе в Магнитогорск прибудет еще четыре трамвая, в середине сентября — шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU