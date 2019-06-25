2019-06-25T17:38:57+03:00
Происшествия

Поезд с южноуральцами остановлен на юге Казахстана из-за взрывов

Более двухсот пассажиров размещены на вокзале
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Поезд маршрута «ЧелябинскТашкент» застрял на станции «Шиели» в городе Арысь. Из-за пожара на складах местной войсковой части стали взрываться боеприпасы. Ударная волна выбросила на улицы множество неразорвавшихся снарядов. Город с населением в 45 тысяч человек полностью эвакуированы. В регионе объявлен режим ЧС.

Движение шести поездов на этом участке дороги приостановлено. Среди них состав № 365 Челябинск — Ташкент, в котором ехали южноуральцы.

— Более 200 пассажиров снято с поезда. Они обеспечены горячим питанием на вокзале. Далее мы планируем организовать для них автотранспорт до границы с Узбекистаном, — сообщает пресс-служба РЖД.

По последним данным, в результате взрывов два человека погибли, 165 пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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