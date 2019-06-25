2019-06-25T18:56:06+03:00
Общество

«Люди злые и угрюмые»: Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России

Эксперты составили рейтинг самых недружелюбных городов
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Эксперты опросили три тысячи и респондентов из 25 городов РоссииЭксперты опросили три тысячи и респондентов из 25 городов РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало список самых агрессивных городов России. Эксперты проанализировали 3 тысячи интервью с респондентами из 25 городов.

— Мы задавали только три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию?, — рассказали представители агентства.

В итоге самым агрессивным городом России признали Ростов-на-Дону. Вместе с ним в тройку лидеров попали Москва и Челябинск.

Далее в топ-10 места распределились следующим образом: Казань, Элиста, Махачкала, Воронеж, Пермь , Омск и Волгоград. Самыми доброжелательными в этом списке оказались жители Симферополя. Главный город Крыма занял последнюю — 25-ую строчку рейтинга.

Ранее агентством был опубликован список самых хамских городов России. В нем Челябинск занял второе месте после Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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