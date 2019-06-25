Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность в работе над нацпроектами

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-25T19:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Алексей Текслер раскритиковал правительство области за плохую работу по 12-ти нацпроектам.

Согласно данным статистики на сегодняшний день в Челябинской области показатель реализации нацпроектов составляет 14%, тогда как по стране — 28%.Самой отстающей по реализации оказалась экология.

Такие показатели не устроили врио губернатора.

— Я специально поручил вынести этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе посмотреть, что происходит с национальными проектами. Мы каждую неделю с вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые здесь прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление при реализации нацпроектов. И по остальным дела не лучше, — выразил недовольство Алексей Текслер.

Глава региона дал министерствам и ведомствам неделю на исправление ситуации.

Напомним, что в Челябинской области реализуется 52 федеральных проекта. Такая масштабная работа должна повысить качество жизни южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU