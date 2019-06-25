2019-06-25T19:32:04+03:00
Общество

Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность в работе над нацпроектами

Чиновникам придется написать объяснительные
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Алексей Текслер дал министерствам и ведомствам неделю на исправление ситуации Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер дал министерствам и ведомствам неделю на исправление ситуации Фото: gubernator74.ru
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Глава региона Алексей Текслер раскритиковал правительство области за плохую работу по 12-ти нацпроектам.

Согласно данным статистики на сегодняшний день в Челябинской области показатель реализации нацпроектов составляет 14%, тогда как по стране — 28%.Самой отстающей по реализации оказалась экология.

Такие показатели не устроили врио губернатора.

— Я специально поручил вынести этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе посмотреть, что происходит с национальными проектами. Мы каждую неделю с вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые здесь прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление при реализации нацпроектов. И по остальным дела не лучше, — выразил недовольство Алексей Текслер.

Глава региона дал министерствам и ведомствам неделю на исправление ситуации.

Напомним, что в Челябинской области реализуется 52 федеральных проекта. Такая масштабная работа должна повысить качество жизни южноуральцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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