В Челябинске прошел Бал медалистов

СЕГОДНЯ 04:20 2019-06-26T04:20:19+03:00

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И пусть результаты ЕГЭ известны еще не по всем предметам, но число выпускников, получивших высшие баллы, в Челябинске уже больше, чем в прошлом году. Гордость нашего города — 77 мальчиков и девочек, получивших 100 баллов, а у 900 школьников результат шагнул за 90 баллов.

Чествовали выпускников во Дворце пионеров и школьников им. Крупской. В этом году гостями бала стали 410 медалистов. Церемонию награждения вела председатель Комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье.

— Тема праздника — «Высшая лига! Движение вверх!». Каждый из вас долго шел к этому дню и благодаря своему трудолюбию, целеустремленности доказал свое право сегодня быть здесь, в этом зале. Желаю вам всегда двигаться только вперед, и пусть ваши нынешние достижения станут началом вашего большого пути, — сказала Светлана Портье.

Медалистов поздравили в семи группах. Ребят объединили по выбору будущей профессии. Медалистов напутствовали известные горожане, добившиеся высот в той профессии, о которой мечтают дети: в сфере культуры, здравоохранении, соцсфере, спорте, силовых структурах. Вышли на сцену и представители крупных предприятий.

Кстати, всего в Челябинске более 130 тыс школьников. Выпускников 11 классов — 5415 выпускников 11-х классов (в 2018 году — 4,5 тыс). 410 — отличники.

Сейчас известны результаты ЕГЭ по 11 предметам. 77 ребят получили 100 баллов, 900 — более 90 баллов.

В прошлом году по итогам государственной итоговой аттестации в Челябинске было 77 «стобальников» по всем 15 предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU