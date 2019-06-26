Алексей Текслер лично занимается проектом «Безопасные и качественные дороги»

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-26T04:50:40+03:00

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Заседание регионального правительства посвятили исполнению ключевого поручения президента Владимира Путина — реализации национальных проектов. Регион должен заключить 38 соглашений на 16,2 млрд руб для получения средств из федерального бюджета. Однако на сегодняшний день заключено 30 соглашений на 8,3 млрд руб.

Как сказала и.о. первого замминистра экономического развития Ирина Акбашева, из полученных денег освоено только 2,3 млрд, или 14,4% от общего объема средств. Этот показатель в два раза меньше, чем средняя цифра в 28% по России. Почему?

— Из-за затянутых сроков подписания соглашений федеральными органами власти, отсутствия или частичного финансирования из федерального бюджета нацпроектов, — сказала Акбашева.

Глава региона Алексей Текслер резко раскритиковал подчиненных.

— Я не удовлетворен цифрами. Нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги» я сам занимаюсь, так они и лучше. Лично сам занимаюсь! Что, теперь мне каждым национальным проектом заниматься лично? Мы каждую неделю с вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Говорят, что экология у нас самое отстающее направление при реализации нацпроектов. Но и по остальным дела не лучше. Всем членам правительства — в недельный срок представить объяснение по прозвучавшим цифрам. Через неделю — провести совещание по итогам работы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года подписал Указ о 13 нацпроектах, которые нужно претворить в жизнь до 2024 года. Нацпроекты касаются здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, автодорог, рынка труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого бизнеса, сотрудничества и экспорта, магистральной инфраструктуры.

По 12 нацпроектам Челябинская область работает в 52 федеральных программах. Общий объем финансирования — 16 млрд руб (10 млрд — из федерального бюджета).

ИСТОЧНИК KP.RU