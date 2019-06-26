Счетная палата России просит челябинцев высказаться об экологии

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-26T05:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вам не наплевать на состояние воздуха и питьевых источников, проблемы врубки лесов и уничтожения почвы, потратьте время на ответы опросника Счетной палаты РФ. Он посвящен оценке экологических проблем. Экология - один из 12 национальных проектов, определенных президентом России Владимиром Путиным.

— Счетная палата проводит мониторинг реализации нацпроектов, одна из задач которого — выявление проблем на начальном этапе, когда есть возможность исправить недостатки, допущенные при планировании. Именно общественное мнение об успехах и возникающих трудностях играет важную роль в оценке результативности, — говорится в преамбуле опросника.

Челябинка Елена Ладная справилась с заданием.

— Важен именно каждый голос. Тогда ситуация будет меняться. И самое главное — приходится учиться быть грамотными в правовом поле. Это не быстро, но эффективно, Я не юрист, но приходится смотреть законы и пр. Что-то сделать можем только мы. Если сидеть и плакать, что от нас ничего не зависит, так и будет, — пояснила активистка корреспонденту КП-Челябинск.

Ответить на 14 важных для каждого вопросов можно ЗДЕСЬ. Анкета размещена до 25 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU