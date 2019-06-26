В Челябинске романтиков приглашают на бесплатные танцы у Краеведческого музея

СЕГОДНЯ 05:53 2019-06-26T05:53:23+03:00

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Учитель танцев Евгений Пахомов — большой поклонник огромного танцевального наследия человечества. Особенно его привлекают такие направления, как джаз, свинг, блюз. Его идея проведения танцевальных летних вечеринок у стен Исторического (Краеведческого) музея нашла своих поклонников. И с июля, по четвергам, танцоры-любители вновь встретятся у фасада музея. Проект открыт до сентября.

— Мои ученики и участники танцевального проекта у стен Краеведческого музея — люди без специальной подготовки. Они танцуют друг с другом и друг для друга, — говорит Евгений.

В начале каждой вечеринки — немного теории. Учитель покажет основные па и движения. Впрочем, под музыку Эллы Фицджеральд или Нины Симон невозможно танцевать плохо. Магия импровизации творит чудеса.

Когда: 4 июля, 19.00 - 21.00

Где: площадка около Исторического музея, ул. Труда, 100.

Больше информации — в группе проекта.

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