ПАО «Челябинвестбанк» входит в топ-20 банков РФ на рынке корпоративного кредитования

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-26T07:41:32+03:00

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По результатам исследования рейтингового агентства Эксперт РА, Челябинвестбанк занимает 13-ю позицию в топ-20 банков России на рынке корпоративного кредитования.

Объем портфеля кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Челябинвестбанке на 1 апреля 2019 г. составил 18,52 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 26%. При этом доля кредитов, выданных банком в корпоративный сектор, в общем объеме кредитов Челябинвестбанка на 01.04.2019 составила 80,2%.

На рынке корпоративного кредитования банк работает с 1990 года и накопил большой опыт взаимодействия с предприятиями Челябинской области. Руководство банка делает все возможное, чтобы финансовые инструменты и ресурсы были доступными для клиентов. В частности, Челябинвестбанк участвует в государственных программах льготного кредитования, таких как «Программа 8,5%»; подключился к программе поддержки предприятий АПК и является уполномоченным банком Министерства сельского хозяйства РФ в части льготного кредитования.

Помимо льготных, в банке есть собственные программы финансирования бизнеса клиентов: на пополнение оборотных средств, на коммерческую недвижимость и строительство, на развитие бизнеса и фермерского хозяйства. К каждому клиенту в банке подходят индивидуально, с каждой заявкой на кредит работают ответственно и внимательно, а решение о выдаче кредитов принимаются в максимально короткие сроки.

Лицензия ЦБ № 493.

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ИСТОЧНИК KP.RU