2019-06-26T07:55:59+03:00
Общество

В Челябинске визажист превращает обычных горожанок в звезд Голливуда

«Комсомолка» отыскала кудесника и узнала, требуется ли внешнее сходство с «небожителями»
Ольга АНТОНОВА
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Такому сходству и сама Джей Ло удивится! Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jloТакому сходству и сама Джей Ло удивится! Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jlo
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Если вы хотите блистать на выпускном балу красавицей с обложки, вашу природную уникальность подчеркнет профессиональный макияж. «Комсомолка» нашла челябинского визажиста, который превращает обычных девушек в див с обложки.

Яна Панфиловская 14 лет колдует над лицами и постоянно учится у лучших мастеров страны. Потому ей по силам превратить клиенток в Дженифер Лопес, Ким Кардашьян, Скарлетт Йохансон и российских звезд. У нас, между прочим, красоток тоже много!

Но можно ли стать Джей Ло, если у тебя нос картошкой и щеки пухлые?

— Сейчас техника и материалы настолько совершенны, что достаточно и отдаленного «внешнего намека». Мы научим подчеркивать главные достоинства внешности и маскировать огрехи. И это может быть не только вечерний макияж, но и повседневный, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск помощница визажиста Евгения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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