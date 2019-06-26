В Челябинске визажист превращает обычных горожанок в звезд Голливуда
Если вы хотите блистать на выпускном балу красавицей с обложки, вашу природную уникальность подчеркнет профессиональный макияж. «Комсомолка» нашла челябинского визажиста, который превращает обычных девушек в див с обложки.
Яна Панфиловская 14 лет колдует над лицами и постоянно учится у лучших мастеров страны. Потому ей по силам превратить клиенток в Дженифер Лопес, Ким Кардашьян, Скарлетт Йохансон и российских звезд. У нас, между прочим, красоток тоже много!
Но можно ли стать Джей Ло, если у тебя нос картошкой и щеки пухлые?
— Сейчас техника и материалы настолько совершенны, что достаточно и отдаленного «внешнего намека». Мы научим подчеркивать главные достоинства внешности и маскировать огрехи. И это может быть не только вечерний макияж, но и повседневный, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск помощница визажиста Евгения.
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