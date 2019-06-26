2019-06-26T09:07:59+03:00
Общество

Моста не будет. Жителям села в Челябинской области не помогло обращение к президенту

Строить пешеходное сооружение нецелесообразно
Ольга АНТОНОВА
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Жители Варны записали обращение на прямую линию президента. Не помогло. Фото: кадр из видео.Жители Варны записали обращение на прямую линию президента. Не помогло. Фото: кадр из видео.
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На железнодорожной станции Тамерлан село Варна делится пополам, и каждый день из одного конца деревни в другую люди топают по путям. Им нужен пешеходный мост.

— Нам приходится лазить под поезда, чтобы пройти: рабочие идут на работу, родители ведут детей в школу и в детские сады, — сетуют жители.

Варненцы решились на видеообращение к президенту Владимиру Путину. Еще до прямой линии главы государства на место прибыли сотрудники Следственного комитета, проверить суть вопроса.

А намедни тему строительства моста обсудили представители администраций Челябинской области, Варненского района и ЮУЖД. Выяснилось, строить его нецелесообразно.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ЮУЖД, по нормативам Минтранса, пешеходные переходы обустраиваются на путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки. Через станцию Тамерлан составов проходит в десять раз меньше.

ЮУЖД обеспечит свободный проход через пути по пешеходному переходу. Он расположен напротив вокзала. Если вблизи перехода остановится товарняк, железнодорожники гарантируют разрыв на путях.

Диспетчер на станции в динамики сообщает о приближающемся поезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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