В Челябинской области суд вынес приговор заведующей детсадом
За два года заведующая детским садом в городе Касли украла около 40 тысяч. За что и получила свои 62 года два года условно и два года испытательного срока.
Каслинский городской суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и служебном подлоге.
В 2015-2016 годах, будучи заведующей детским садом, она внесла в табели учета рабочего времени ложные сведения о трудоустройстве сотрудницы воспитателем и прачкой. От имени работника все это время она получала зарплату. Распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, исков городского прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен.
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