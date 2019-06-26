В Челябинской области суд вынес приговор заведующей детсадом

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-26T08:50:12+03:00

Даже работая с детьми, иные не могут удержаться от соблазна мошенничества. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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За два года заведующая детским садом в городе Касли украла около 40 тысяч. За что и получила свои 62 года два года условно и два года испытательного срока.

Каслинский городской суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и служебном подлоге.

В 2015-2016 годах, будучи заведующей детским садом, она внесла в табели учета рабочего времени ложные сведения о трудоустройстве сотрудницы воспитателем и прачкой. От имени работника все это время она получала зарплату. Распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, исков городского прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен.

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ИСТОЧНИК KP.RU