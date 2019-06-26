Виновному в гибели троих челябинцев не смягчили приговор
8 октября 2016 года по Свердловскому тракту мчалась «Honda Civic». За рулем иномарки был пьяный 27-летний челябинец. На полном ходу он протаранил автомобиль «скорой помощи». Машина медиков врезалась в столб. В аварии тогда погибли водитель, фельдшер «скорой» и 10-месячный пациент. Мама ребенка с тяжелыми травмами попала в больницу.
Вину свою убийца признал. В марте 2017 года приговором суда он был осужден на восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Большая часть срока у осужденного впереди. Однако он обратился в Копейский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом.
К счастью, благодаря принципиальной позиции прокурора суд принял решение об отказе в ходатайстве виновному в гибели троих человек.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, согласившись с мнением администрации колонии прокурор указал, что осужденный не возмещал причиненный ущерб близким погибших.
Кроме того, за колючкой он находится непродолжительное время, потому нельзя сделать объективный вывод о его исправлении.
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