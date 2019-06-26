Виновному в гибели троих челябинцев не смягчили приговор

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-26T09:15:38+03:00

Так выглядела машина медиков после аварии. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Отбывающий наказание за ДТП, унесшее жизни водителя, фельдшера «скорой» и маленького пациента, рассчитывал на снисхождение суда

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8 октября 2016 года по Свердловскому тракту мчалась «Honda Civic». За рулем иномарки был пьяный 27-летний челябинец. На полном ходу он протаранил автомобиль «скорой помощи». Машина медиков врезалась в столб. В аварии тогда погибли водитель, фельдшер «скорой» и 10-месячный пациент. Мама ребенка с тяжелыми травмами попала в больницу.

Вину свою убийца признал. В марте 2017 года приговором суда он был осужден на восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Большая часть срока у осужденного впереди. Однако он обратился в Копейский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом.

К счастью, благодаря принципиальной позиции прокурора суд принял решение об отказе в ходатайстве виновному в гибели троих человек.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, согласившись с мнением администрации колонии прокурор указал, что осужденный не возмещал причиненный ущерб близким погибших.

Кроме того, за колючкой он находится непродолжительное время, потому нельзя сделать объективный вывод о его исправлении.

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