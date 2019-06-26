В Магнитогорске осужден бывший начальник управления культуры
Фигурант уголовного дела пять лет назад занимал в администрации Магнитогорска крупный пост — он был начальником управления культуры.
Тогда же чиновник трижды получил взятку — 50 тыс руб — от заместителя директора охранной фирмы «Каскад-С». Мзда гарантировала коммерсантам без закупочных процедур договор на охрану новогоднего ледового городка в 2014-2015 г и в 2016 г.
Чиновника-взяточника уличили, отдали под суд.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, приговором суда подсудимому назначено наказание: четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, бывший начальник должен выплатить государству штраф в 800 тыс рублей. Он не сможет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти.
На три года его отстранили от возможности работать в должностях с материальной ответственностью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU