В Магнитогорске осужден бывший начальник управления культуры

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-26T09:59:38+03:00

Обычно чиновник должен на что-то закрыть глаза или, наоборот, совершить какие-то действия - если ему предусмотрена «благодарность». Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

Фигурант уголовного дела пять лет назад занимал в администрации Магнитогорска крупный пост — он был начальником управления культуры.

Тогда же чиновник трижды получил взятку — 50 тыс руб — от заместителя директора охранной фирмы «Каскад-С». Мзда гарантировала коммерсантам без закупочных процедур договор на охрану новогоднего ледового городка в 2014-2015 г и в 2016 г.

Чиновника-взяточника уличили, отдали под суд.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, приговором суда подсудимому назначено наказание: четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, бывший начальник должен выплатить государству штраф в 800 тыс рублей. Он не сможет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти.

На три года его отстранили от возможности работать в должностях с материальной ответственностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU