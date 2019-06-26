2019-06-26T09:59:38+03:00
Общество

В Магнитогорске осужден бывший начальник управления культуры

Чиновник попался на взятках
Ольга АНТОНОВА
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Обычно чиновник должен на что-то закрыть глаза или, наоборот, совершить какие-то действия - если ему предусмотрена «благодарность».Обычно чиновник должен на что-то закрыть глаза или, наоборот, совершить какие-то действия - если ему предусмотрена «благодарность».Фото: Анастасия Осипова
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Фигурант уголовного дела пять лет назад занимал в администрации Магнитогорска крупный пост — он был начальником управления культуры.

Тогда же чиновник трижды получил взятку — 50 тыс руб — от заместителя директора охранной фирмы «Каскад-С». Мзда гарантировала коммерсантам без закупочных процедур договор на охрану новогоднего ледового городка в 2014-2015 г и в 2016 г.

Чиновника-взяточника уличили, отдали под суд.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, приговором суда подсудимому назначено наказание: четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, бывший начальник должен выплатить государству штраф в 800 тыс рублей. Он не сможет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти.

На три года его отстранили от возможности работать в должностях с материальной ответственностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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