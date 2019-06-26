В Челябинске возбудили дело из-за долгих отключений горячей воды

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-26T10:12:40+03:00

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Опрессовка в Челябинске началась с середины мая. Тогда ее проводили на юге Металлургического района. Закончить гидравлические испытания планировали 28 мая и наконец включить горячую воду.

— В связи с многочисленными повреждениями трубопровода срок окончания работ был продлен до 4 июня. Но по правилам профилактический ремонт не должен превышать 14 дней. На исполнителя ремонтных работ возбуждено административное дело, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что по административному кодексу за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами фирме грозит штраф до 10 000 рублей. При этом, в начале каждого этапа опрессовок жителей всегда предупреждают, что работы могут задержаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU