2019-06-26T10:16:07+03:00
Общество

Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката

Пострадавшие дети надеются. что отца оправдают
Лидия ПЕСКОВА
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Дети Мотыгина просят оправдать батю.Дети Мотыгина просят оправдать батю.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН
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Игорь Мотыгин из поселка Октябрьский уже 22 года работает приемным отцом. За это время он воспитал и выпустил в большую жизнь 60 ребятишек. И вдруг на пике своей педагогической карьеры стал фигурантом уголовного дела.

Один из воспитанников Мотыгина пожаловался в соцзащиту, что приемный отец снимает деньги со счетов мальчишек и тратит по своему усмотрению. На педагога завели уголовное дело по статье «мошенничество» и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Сам приемный отец свою вину не признал и обжаловал приговор. Скоро дело рассмотрит Челябинский областной суд.

Интересно, что трое из мальчиков, проходящих по делу как потерпевшие, заняли сторону отца. Они готовятся дать показания в суде. А чтобы их слова звучали более убедительно, их позицию будет защищать второй адвокат. Юрист из Челябинска Кирилл Хлыновский согласился работать за символическое вознаграждение в один рубль.

— Хорошо, что у нас появился свой адвокат, а то нас никто не слышит, — говорит один из мальчиков 15-летний Андрей Бобылев. — Мы говорим одно, а все как сговорились: не слушайте батю да не слушайте батю. Как так? Мы ведь живем в одной семье и все как братья.

Если Игорь Мотыгин не будет оправдан, у него заберут всех приемных детей. Сами мальчишки этого не хотят. Они намерены оставаться с приемным папой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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