Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-26T10:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Игорь Мотыгин из поселка Октябрьский уже 22 года работает приемным отцом. За это время он воспитал и выпустил в большую жизнь 60 ребятишек. И вдруг на пике своей педагогической карьеры стал фигурантом уголовного дела.

Один из воспитанников Мотыгина пожаловался в соцзащиту, что приемный отец снимает деньги со счетов мальчишек и тратит по своему усмотрению. На педагога завели уголовное дело по статье «мошенничество» и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Сам приемный отец свою вину не признал и обжаловал приговор. Скоро дело рассмотрит Челябинский областной суд.

Интересно, что трое из мальчиков, проходящих по делу как потерпевшие, заняли сторону отца. Они готовятся дать показания в суде. А чтобы их слова звучали более убедительно, их позицию будет защищать второй адвокат. Юрист из Челябинска Кирилл Хлыновский согласился работать за символическое вознаграждение в один рубль.

— Хорошо, что у нас появился свой адвокат, а то нас никто не слышит, — говорит один из мальчиков 15-летний Андрей Бобылев. — Мы говорим одно, а все как сговорились: не слушайте батю да не слушайте батю. Как так? Мы ведь живем в одной семье и все как братья.

Если Игорь Мотыгин не будет оправдан, у него заберут всех приемных детей. Сами мальчишки этого не хотят. Они намерены оставаться с приемным папой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU