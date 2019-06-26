2019-06-26T10:22:44+03:00
Общество

Челябинская молодежь не спешит покидать родные места

«Комсомолка» узнала, сколько соискателей готовы ради работы сменить город или страну
Ольга АНТОНОВА
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К красному диплому вуза при поиске работы нужно добавить настырности и активной жизненной позиции.К красному диплому вуза при поиске работы нужно добавить настырности и активной жизненной позиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27 июня страна отметит День молодежи. Накануне праздника аналитики HeadHunter выяснили, какие специальности популярны у молодых жителей Челябинской области.

Итак, с начала года соискатели на Южном Урале в возрасте 18-35 лет искали работу в продажах, в сфере административного персонала, в производстве, в ИТ-отрасли, в транспорте. Молодые активны: на одну вакансию приходится 10,3 резюме. Потому 70% новоиспеченных специалистов сложно найти работу. Потому почти половина молодых людей готова снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства.

— Иная ситуация среди специалистов в возрасте 26-35 лет. У них есть трудовой опыт. Подход к выбору места работы осознанный. Им важна, кроме достойной зарплаты и карьерного роста, возможность обучения. Они готовы работать над проектами, проявлять себя, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Кстати, к переезду молодежь Южного Урала относится консервативно. Только 26 % соискателей готова из-за работы сменить город. В топе предпочтений Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди стран — США, Казахстан, Канаду, Германию, Белоруссию и Грузию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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