2019-06-26T10:46:25+03:00
Общество

Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина

Местные жители возмутились такой инициативе
Андрей АБРАМОВ
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Сергей Шулаев сейчас под следствием.Сергей Шулаев сейчас под следствием.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В редакцию КП-Челябинск позвонил читатель, который представился Алексеем. Он рассказал, что главе Карталинского района Челябинской области планируют дать звание почетного гражданина. Казус в том, что Сергей Шулаев больше года находится под следствием. Он купил за счет бюджетных денег два барака, в которые планировали заселить выпускников детдома.

— У нас в районе бардак творится последние годы! Всю жизнь здесь прожил, но такого никогда не было. Шулаев сейчас под домашним арестом. Районом управляет врио. Но по сути Шулаев остается «серым кардиналом»: депутаты и чиновники к нему домой ездят решать вопросы, — поделился читатель.

Заседание районных депутатов, которые и присваивают звание, назначено на пятницу, 27 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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