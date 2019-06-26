Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина
В редакцию КП-Челябинск позвонил читатель, который представился Алексеем. Он рассказал, что главе Карталинского района Челябинской области планируют дать звание почетного гражданина. Казус в том, что Сергей Шулаев больше года находится под следствием. Он купил за счет бюджетных денег два барака, в которые планировали заселить выпускников детдома.
— У нас в районе бардак творится последние годы! Всю жизнь здесь прожил, но такого никогда не было. Шулаев сейчас под домашним арестом. Районом управляет врио. Но по сути Шулаев остается «серым кардиналом»: депутаты и чиновники к нему домой ездят решать вопросы, — поделился читатель.
Заседание районных депутатов, которые и присваивают звание, назначено на пятницу, 27 июня.
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