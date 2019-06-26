Дом семьи в Челябинской области затапливает фекалиями из-за того, что сосед неправильно установил канализацию

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-26T11:25:03+03:00

Проблема с канализацией в доме существует уже несколько лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева подали на него в суд

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Мать с двумя детьми 11 лет живет в частном доме, который разделен на двух хозяев. Последние несколько лет жизнь семьи в прямом смысле отравляет сосед. Он неправильно установил канализацию, и все нечистоты текут под соседскую половину. Погреб затопило, стены пропитались канализационными водами. Жильцы уже сходят с ума от постоянного запаха.

Хозяйка пыталась договориться с соседями мирно. Те перенесли канализационную яму в другое место, но вскоре погреб снова затопило. Женщине пришлось обратиться в суд.

— Сейчас Сосновский районный суд решает судьбу предмета спора — канализационной ямы. В рамках рассмотрения дела будет проведена независимая строительно-техническая экспертиза, которая сможет подтвердить, что причиной скопления канализационных вод является именно неправильно установленная канализационная яма, — рассказал юрист Григорий Перегонцев.

По его словам, канализационные воды, скопившиеся под домом, выделяют токсичные вещества. Большую опасность представляют сероводород и метан. Жители дома в итоге могут получить серьезные проблемы со здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU