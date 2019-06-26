2019-06-26T11:13:48+03:00
Общество

Жители Челябинска рассказали, как им живется с Алексеем Текслером

Политик уже сто дней у руля Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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Жители Челябинска оценили главу региона.Жители Челябинска оценили главу региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В среду, 26 июня, Южный Урал перешагнул важный политический рубеж — сто дней с момента, когда главой региона стал Алексей Текслер. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, заметны ли изменения?

«Не, не заметны»: сказали 48,7% респондентов. Как правило, это мужчины и малообеспеченные горожане.

«Да, больше позитивных изменений»: ответили 33,8% горожан. В основном, это женщины, а также люди старше 60 лет, с высшим образованием, со средним и высоким уровнем доходов.

«Да, больше негативных изменений»: сказали 1,8% челябинцев.

Затруднились ответить 15,7% челябинцев.

По мнению горожан, новый глава региона активно взялся за кадровую политику, наладил обратную связь с населением, встряхнул проблемы экологии и определил перспективы развития региона. Немного хуже ему удается решать проблемы ЖКХ и обманутых дольщиков, находить общий язык с общественными движениями и бороться с коррупцией. Лишь незначительный процент челябинцев видит подвижки в благоустройстве города, в работе по ремонту дорог и в решении проблем общественного транспорта.

Кстати, традиция оценивать результаты политиков за первые 100 дней появилась в США с приходом в Белый дом президента Франклина Рузвельта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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