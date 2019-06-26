В Кургане мать оштрафовали на 80 тысяч за то, что оставила детей дома одних
В Курганской области судили жительницу поселка Лебяжье. Обвиняли в жестоком обращением с детьми. Она оставила без присмотра двух своих чад, а сама пошла на пьянку.
— Одному ребенку — год, второму — три. Сутки они провели без присмотра взрослых и еды. В результате малыши получили переохлаждение и простыли Нахождение детей в социально-опасном положении было установлено благодаря соседям по дому, которые услышали детский плач, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
По решению суда родители были ограничены в родительских правах. Свою вину мать признала. Ее оштрафовали на 80 тысяч рублей.
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