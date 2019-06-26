Несколько пешеходов сбили в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске
Днем 26 июня на Комсомольском проспекте в Челябинске случилась авария. В районе перекрестка с улицей Косарева столкнулись Renault Logan и маршрутное такси.
— Я на светофоре по Косарева в этот момент стоял. С «Комсы» налево поворачивала старая иномарка, ее зацепил белый «Логан». Скорость нормальная была, я даже не заметил как он пролетал, звук удара только слышал. Когда проезжал перекресток увидел за пешеходным переходом лежащих людей — страшное зрелище, — пишут очевидцы в соцсетях.
На место прибыли сотрудники МЧС, скорая и дорожная полиция.
— Две реанимации с сигналом и сиреной приехали в третью больницу, — добавляют очевидцы.
— На «Логане» молодой паренек водитель. Сказал сильно спешил.
Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.
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Авария на Комсомольском проспекте.Видео: Елена Коптеева
ИСТОЧНИК KP.RU