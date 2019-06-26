Несколько пешеходов сбили в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-26T12:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 26 июня на Комсомольском проспекте в Челябинске случилась авария. В районе перекрестка с улицей Косарева столкнулись Renault Logan и маршрутное такси.

— Я на светофоре по Косарева в этот момент стоял. С «Комсы» налево поворачивала старая иномарка, ее зацепил белый «Логан». Скорость нормальная была, я даже не заметил как он пролетал, звук удара только слышал. Когда проезжал перекресток увидел за пешеходным переходом лежащих людей — страшное зрелище, — пишут очевидцы в соцсетях.

На место прибыли сотрудники МЧС, скорая и дорожная полиция.

— Две реанимации с сигналом и сиреной приехали в третью больницу, — добавляют очевидцы.

— На «Логане» молодой паренек водитель. Сказал сильно спешил.

Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="960" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716752" frameborder="0"></iframe> Авария на Комсомольском проспекте.Видео: Елена Коптеева

ИСТОЧНИК KP.RU