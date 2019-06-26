2019-06-26T12:11:20+03:00
Происшествия

Несколько пешеходов сбили в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске

Людей увезла реанимация
Андрей АБРАМОВ
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Людей увезла реанимация.Людей увезла реанимация.Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 26 июня на Комсомольском проспекте в Челябинске случилась авария. В районе перекрестка с улицей Косарева столкнулись Renault Logan и маршрутное такси.

— Я на светофоре по Косарева в этот момент стоял. С «Комсы» налево поворачивала старая иномарка, ее зацепил белый «Логан». Скорость нормальная была, я даже не заметил как он пролетал, звук удара только слышал. Когда проезжал перекресток увидел за пешеходным переходом лежащих людей — страшное зрелище, — пишут очевидцы в соцсетях.

На место прибыли сотрудники МЧС, скорая и дорожная полиция.

— Две реанимации с сигналом и сиреной приехали в третью больницу, — добавляют очевидцы.

— На «Логане» молодой паренек водитель. Сказал сильно спешил.

Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

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Авария на Комсомольском проспекте.Видео: Елена Коптеева

ИСТОЧНИК KP.RU

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