2019-06-27T03:51:55+03:00
Общество

В Челябинской области жена отомстила мужу за измену, отобрав у него дом

Сделку она провела так грамотно, что шансы вернуть дом очень малы
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Возможно, челябинец дом свой больше не увидит.Возможно, челябинец дом свой больше не увидит.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Женская месть — страшна штука, в этом на личном опыте убедился один из челябинцев. Два года назад он изменил своей супруге. Честно признался ей в этом, предложил разойтись. Но жена настояла на том, чтобы семью сохранить. Сказала, что все простит. Супруг согласился. Однако прежние чувства вернуть так и не удалось, жили просто как соседи.

— Спустя какое-то время жена сообщила, что ее дочь от первого брака хочет оформить ипотеку. Но ни один банк жилищный займ ей не одобряет, потому, что у нее нет в собственности недвижимости. Жена попросила меня оформить фиктивную сделку купли-продажи дома, который достался мне от отца. Пообещала, что как только дочь оформит ипотеку, дом сразу переоформят обратно на меня. Я поверил и согласился. Делился своими планами с соседями, друзьями. Они меня отговаривали, но я никого не послушал, — вспоминает челябинец.

Он подписал все необходимые документы, даже своей рукой написал расписку о получении денег за дом. Через неделю жена неожиданно предложила развестись — мол, все равно былые отношения уже не вернуть. И он это предложение принял.

Когда челябинец позвонил бывшей жене узнать по поводу переоформления документов, она ему рассказала свой коварный план.

Сейчас мужчина обратился за помощью к юристам.

— Шансы вернуть дом крайне малы: 20% из 100. Доверитель об этом предупрежден, но все равно хочет попробовать, — говорит юрист Григорий Перегонцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На постановку диагноза — две недели: в Кургане открывается новый онкологический центр
Стас Михайлов помог жительнице Челябинской области выиграть автомобиль
Врача из Челябинска подозревают в махинациях с картами пациентов при проведении диспансеризации
Когда в Челябинске закончится ливень и вернется лето
Убитая королева красоты из Магнитогорска перед смертью отправила маме фото
Бывший губернатор Борис Дубровский готовится идти в суд
В магнитогорских трамваях решили отказаться от кондукторов
Два южноуральских клуба вошли в сотню лучших хоккейных команд Европы
В Челябинске в ДТП серьезно пострадали четыре человека
«Это Трамп виноват»: Чистомэн выложил у леса десятки мусорных мешков с оправданиями людей, которые свинячат на природе
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников
В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю
В Челябинской области нерадивый отец получил подряд две судимости за долги детям
«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку
В Челябинске против экс-замминистра экономического развития выдвинуто новое обвинение
Студент из Челябинска проиграл на ставках 25 чужих ноутбуков и планшетов
Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: двое выпускников сдали по три экзамена на 100 баллов
Несколько пешеходов пострадали в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске
Жители Челябинска рассказали, как им живется с Алексеем Текслером
В Кургане мать оштрафовали на 80 тысяч за то, что оставила детей дома одних
Дом семьи в Челябинской области затапливает фекалиями из-за того, что сосед неправильно установил канализацию
Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина
Челябинская молодежь не спешит покидать родные места
Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката
В Челябинске возбудили дело из-за долгих отключений горячей воды