В Челябинской области жена отомстила мужу за измену, отобрав у него дом

СЕГОДНЯ 03:51 2019-06-27T03:51:55+03:00

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Женская месть — страшна штука, в этом на личном опыте убедился один из челябинцев. Два года назад он изменил своей супруге. Честно признался ей в этом, предложил разойтись. Но жена настояла на том, чтобы семью сохранить. Сказала, что все простит. Супруг согласился. Однако прежние чувства вернуть так и не удалось, жили просто как соседи.

— Спустя какое-то время жена сообщила, что ее дочь от первого брака хочет оформить ипотеку. Но ни один банк жилищный займ ей не одобряет, потому, что у нее нет в собственности недвижимости. Жена попросила меня оформить фиктивную сделку купли-продажи дома, который достался мне от отца. Пообещала, что как только дочь оформит ипотеку, дом сразу переоформят обратно на меня. Я поверил и согласился. Делился своими планами с соседями, друзьями. Они меня отговаривали, но я никого не послушал, — вспоминает челябинец.

Он подписал все необходимые документы, даже своей рукой написал расписку о получении денег за дом. Через неделю жена неожиданно предложила развестись — мол, все равно былые отношения уже не вернуть. И он это предложение принял.

Когда челябинец позвонил бывшей жене узнать по поводу переоформления документов, она ему рассказала свой коварный план.

Сейчас мужчина обратился за помощью к юристам.

— Шансы вернуть дом крайне малы: 20% из 100. Доверитель об этом предупрежден, но все равно хочет попробовать, — говорит юрист Григорий Перегонцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU