Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку
Накануне появились слухи, якобы руководитель ЮУрГАУ Виктор Литовченко намерен уйти в отставку. О причинах сложения полномочий ходили разные версии: от желания ректора сменить род деятельности до конфликта с силовиками. 26 июня вуз распространила официальное заявление.
— 24 июня подписан приказ о расторжении контракта с ректором Виктором Григорьевичем Литовченко по инициативе работника. Временно исполняющим обязанности ректора ЮУрГАУ назначена проректор по финансовой и экономической работе Светлана Васильевна Черепухина, — сообщил советник ректора Дмитрий Филиппов.
Виктор Литовченко повторно был избран ректором ЮУрГАУ в 2016 году. Теперь процедуру выборов главы вуза реформировали и руководство назначает федеральное Министерство сельского хозяйства.
Светлана Черепухина кандидат экономических наук, доцент. С 2015 года — проректор по финансовой и экономической работе Южно-Уральского государственного аграрного университета.
Врио ректора Светлана Черепухина. Фото: пресс-служба ЮУрГАУ
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