Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-26T13:37:20+03:00

Он написал заявление по собственному желанию

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Накануне появились слухи, якобы руководитель ЮУрГАУ Виктор Литовченко намерен уйти в отставку. О причинах сложения полномочий ходили разные версии: от желания ректора сменить род деятельности до конфликта с силовиками. 26 июня вуз распространила официальное заявление.

— 24 июня подписан приказ о расторжении контракта с ректором Виктором Григорьевичем Литовченко по инициативе работника. Временно исполняющим обязанности ректора ЮУрГАУ назначена проректор по финансовой и экономической работе Светлана Васильевна Черепухина, — сообщил советник ректора Дмитрий Филиппов.

Виктор Литовченко повторно был избран ректором ЮУрГАУ в 2016 году. Теперь процедуру выборов главы вуза реформировали и руководство назначает федеральное Министерство сельского хозяйства.

Светлана Черепухина кандидат экономических наук, доцент. С 2015 года — проректор по финансовой и экономической работе Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Врио ректора Светлана Черепухина. Фото: пресс-служба ЮУрГАУ

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